'Jongen (15) redt vrouw met rollator van spoor'

Een jongen van 15 heeft bij een spoorwegovergang in Twello een vrouw van het spoor gered. De vrouw was met haar rollator op de rails gevallen. De jongen trok de vrouw weg, vlak voordat er een trein langskwam, meldt de Stentor.

Ruben den Engelse uit Apeldoorn fietste naar school, toen hij een vrouw op het spoor zag liggen. Hij sprong van zijn fiets en rende naar de vrouw toe, ook al waren de spoorbomen al naar beneden. Hij hielp de vrouw overeind en bracht haar naar de kant.

Hij vroeg nog aan de vrouw hoe het met haar ging, maar de tiener kreeg geen antwoord, omdat de vrouw zo geschrokken was. Een man was inmiddels aangekomen om de vrouw te helpen. "Om niet te laat op school te komen, sprong ik snel weer op de fiets", zegt Ruben tegen de krant. "Ik weet dus niet wie de vrouw was en hoe ze naar huis is gekomen."