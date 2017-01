Amerikaanse militairen in Polen voor bescherming Oost-Europa

NAVO

De Amerikaanse militairen arriveerden vorige week in Duitsland. Ze verzamelen zich nu in Polen, om daarna in kleinere eenheden uiteen te gaan. Delen van de gevechtseenheid gaan naar Bulgarije, Roemenië, Hongarije, Estland, Letland en Litouwen. Het hoofdkwartier komt in Duitsland.

De NAVO gaat in een afzonderlijke missie vier bataljons detacheren op de oostelijke flank van Europa, een in Polen en drie in de Baltische staten.

Nederlandse militairen

Gisteren vertrok vanaf de Johannes Postkazerne bij Havelte de 43 Gemechaniseerde Brigade met gepantserde voertuigen richting Polen. Ze doen daar mee aan de oefening Bison Drawsko, een van de grootste oefeningen in jaren waar de Nederlandse landmacht aan meedoet.

De 3600 Nederlandse militairen werken bij de NAVO-oefening samen met de Duitsers. Daarnaast bereidt de oefening de krijgsmacht voor op deelname aan de multinationale gevechtsgroep die vanaf maart als vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid in Litouwen is.