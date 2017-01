Actie Hugo Borst levert 100 miljoen extra op voor verpleeghuizen

Verpleeghuizen krijgen er nog dit jaar 100 miljoen euro bij. Het kabinet bespreekt morgen een brief van staatssecretaris Van Rijn met dat voorstel. Ingewijden bevestigen dat na berichtgeving van RTL Nieuws.

De brief is een reactie op het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers voor betere verpleeghuiszorg. Begin vorige maand steunde de hele Tweede Kamer een motie van de PVV, die Van Rijn opriep haast te maken met verbetering van de zorg in verpleeghuizen.

Ambitieuze normen

De 100 miljoen is in eerste instantie bedoeld om meer personeel aan te nemen. De staatssecretaris gaat samen met de sector nieuwe kwaliteitseisen voor verpleeghuizen opstellen. Volgens hem gaat het om nieuwe en ambitieuze normen.

In het manifest van Borst en Gaemers staat dat er eigenlijk twee verzorgenden op een groep van maximaal acht bewoners moeten zijn. Eerder bleek dat het erg lastig is om een landelijke norm vast te stellen voor het aantal 'handen aan het bed'.