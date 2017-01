'Ik zou niet verbaasd zijn als Rusland ook in Nederland hackt'

Gelekte e-mails van Mark Rutte? Nepnieuws over Geert Wilders? Een seksvideo van Lodewijk Asscher? Zou de verkiezingsmanipulatie die we de afgelopen tijd in de VS zagen ook rond de verkiezingen in Nederland kunnen plaatsvinden? "Ik zou zeker niet verbaasd zijn", zegt Ronald Prins van internetbeveiligingsbedrijf Fox-IT, dat ook samenwerkt met de overheid.

Digitale aanvallen en lastercampagnes via internet zijn goedkoop en effectief. Bovendien kunnen daders moeilijk worden opgespoord en nog moeilijker worden vervolgd. Daardoor is er bijvoorbeeld nog steeds geen hard bewijs over wie de hacks in de VS uitvoerde, al wijzen Amerikaanse veiligheidsdiensten naar Rusland. De AIVD stelt dat Rusland ook in ons land actief is, evenals China en Iran.

Zeker in aanloop naar de verkiezingen van 15 maart is ons land interessant, denkt Prins. "Als je ziet wat ze in Amerika bereikt hebben zou het heel erg gek zijn als ze dat niet in Nederland zouden doen, of elders in Europa." Ook in Frankrijk en Duitsland zijn dit jaar immers verkiezingen.

"Ik roep het al jaren: we zijn snel aan het digitaliseren, zonder de negatieve gevolgen te kennen", waarschuwt Prins. "Als de staatsorganen van Rusland goed hun best doen om ergens binnen te dringen, dan weet je zeker dat ze binnenkomen."