Portland trakteert Cleveland op dikke nederlaag

Portland Trail Blazers heeft in de NBA titelhouder Cleveland Cavaliers een forse nederlaag bezorgd. De Trail Blazers waren in eigen huis met 102-86 te sterk voor de kampioenen, die zich niettemin handhaafden aan de kop van de Eastern Conference.

C.J. McCollum was bij de Trail Blazers het best op dreef met 27 punten, Allen Crabbe maakte er 24. Cavaliers-vedette LeBron James bleef steken op 20 punten en 11 rebounds. Dat was niet genoeg om zijn ploeg, die al in het eerste kwart op achterstand kwam, terug in de wedstrijd te helpen.

Russell Westbrook was weer eens belangrijk voor Oklahoma City Thunder. Mede dankzij zijn achttiende 'triple double' van het seizoen - dit keer 24 punten, 13 rebounds en 12 assists - werd met 103-95 gewonnen van Memphis Grizzlies: 103-95.