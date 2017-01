Koenders: Nederland zeer alert op Russische hacks

Koenders sprak in de Amerikaanse hoofdstad met de invloedrijke senator John McCain. Die liet zich eerder kritisch uit over de 'softe' manier waarop president Obama zich opstelde richting Rusland na de hacks bij de Democratische partij.

"Ik heb met hem de zorgen gedeeld die we ook in Nederland hebben over dit type activiteiten van Rusland", zegt Koenders. Hij doelt daarbij op de Russische communicatie over de oorzaken van de MH17-ramp. "Ik heb daartoe de Russische ambassadeur op het matje geroepen. Het is belangrijk om de vinger aan de pols te houden."

Kaarten tegen de borst

Koenders was deze week in New York, waar Donald Trump zijn regering aan het vormen is en zich voorbereidt op zijn inauguratie. Het is traditie dat de gekozen president zich in de periode tussen verkiezingen en inauguratie laat begeleiden door diplomaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij helpen de nieuwe president als buitenlandse leiders en diplomaten met hem willen praten.

Maar bij Trump is dat anders; hij laat zich niet begeleiden. Voor Koenders is het dan ook moeilijker om diplomatieke kanalen te openen met de aanstaande regering. "Ze houden de kaarten tegen de borst", zegt hij. Contact opnemen kan volgens Koenders pas als de nieuwe regering is gevormd. "Maar ik leg wel vast contacten met mensen binnen het netwerk van Trump."

Klimaat, veiligheid en terreur

Het voornaamste doel van Koenders' bezoek aan de Verenigde Staten is het benadrukken van het belang van samenwerking tussen Europa en de Verenigde Staten. "In een tijd waarin zowel Europa als de Verenigde Staten verdeeld lijkt, is die ontzettend nodig."