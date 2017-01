Aanvoerder Peters langer bij Willem II

Jordens Peters verlengt zijn contract bij Willem II. Dat maakte de club woensdagavond bekend op de nieuwjaarsreceptie. De verdediger van de Tilburgse club tekent bij tot de zomer van 2020.

Peters stond afgelopen zomer nadrukkelijk in de belangstelling van sc Heerenveen. Tot een overgang kwam het niet. De aanvoerder heeft nu besloten langer bij Willem II te blijven.

"Dit seizoen heerst er veel rust bij Willem II", motiveert Peters zijn beslissing. "Er is veel vernieuwing gekomen, in de vorm van Joris Mathijsen (technisch manager, red.) en de nieuwe staf. In hen zie ik mensen die een nieuwe mentaliteit in huis hebben gehaald en die niet snel genoegen nemen met wat we al hebben, maar juist meer willen."

Mathijsen is content met de contractverlenging. "Jordens is belangrijk voor de club, als aanvoerder in het veld, maar ook als boegbeeld van de club Willem II."