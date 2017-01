Snapchat vindt Groningen 'gezellige kutstad'

De filters worden ingediend door Snapchat-gebruikers, maar moeten wel door Snapchat worden goedgekeurd. Wie dit filter van Groningen heeft ingediend is niet bekend. Volgens RTV Noord-medewerker en fanatiek Snapchatter Rens van Stralen doet de app niet aan bronvermelding.

Van Stralen kijkt ervan op dat het filter door de controle is gekomen. "Snapchat is streng met de controle op deze filters. Het is heel moeilijk om je filter goedgekeurd te krijgen. Het lijkt erop dat de Amerikanen de tekst niet snapten en gewoon maar goedkeurden. Hij is duidelijk door de controle geglipt."