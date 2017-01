Rebellen staan reparatie waterbron Damascus toe

In Syrië is een akkoord gesloten over de reparatie van een belangrijke bron die Damascus van water voorziet.

De bron bij de plaats Wadi Barada, ten westen van Damascus, is in handen van de rebellen. Sinds december zijn er technische problemen; vermoedelijk is het systeem beschadigd geraakt bij gevechten.

De Syrische regering heeft nu een akkoord bereikt met de rebellen over de toegang van monteurs bij het waterbedrijf.

Sinds de problemen is er grote waterschaarste in de hoofdstad. Miljoenen mensen in Damascus zijn erdoor getroffen. De VN waarschuwde onlangs nog dat het saboteren van de toegang tot water een een oorlogsmisdrijf is.