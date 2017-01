Enorme Italiaanse e-mailhack leest als thriller

Waarom de broer en zus uiteindelijk 18 gigabyte aan informatie verzamelden, is voor het Openbaar Ministerie nog niet duidelijk. Het vermoeden is dat de data gebruikt zijn om te handelen met voorkennis.

Maar niet alleen gevoelige financiële, ook politieke data werden buitgemaakt. "We hebben het niet over amateurs", zegt een van de onderzoeksrechters. "We hebben het over enorme fouten in ons informatiesysteem. Er werd politieke en militaire informatie gestolen. Daardoor liep de staatsveiligheid gevaar."

Politieonderzoekers gaan ervan uit dat in 70 procent van de gevallen de malware Eye Pyramid zich daadwerkelijk installeerde in de computers van de personen die het programma ontvingen. Vanaf dat moment kregen de aanvallers volledige controle over de geïnfecteerde systemen, concludeert het OM.

Renzi, Draghi slachtoffer

Het lukte de hackers zo om het persoonlijke Apple-account van oud-premier Renzi, dat was gekoppeld aan zijn smartphone, binnen te komen. Vertrouwelijke documenten werden automatisch doorgestuurd naar de computers van de aanvallers. Ook chatberichten, sms'jes en andere privémails werden in realtime opgeslagen.

In het geval van ECB-voorzitter Draghi werd toegang geforceerd via een e-mailadres uit de tijd dat hij bij de Italiaanse Nationale Bank werkte. Hoewel Draghi al in 2011 naar Frankfurt vertrok na zijn benoeming bij de ECB zou zijn voormalige e-mailadres nog altijd actief zijn. Ook het account van oud-premier Monti werd gehackt en die van andere ministers en hoge politieambtenaren.