Spaartaks niet in strijd met Europees verdrag

De Bond voor Belastingbetalers heeft een proces over de vermogensrendementsheffing verloren. Volgens de rechter is de belasting, ook wel de spaartaks genoemd, niet in strijd met het eigendomsrecht zoals dat beschermd is in het Europese verdrag voor de rechten van de mens.

Belastingplichtigen betalen op het spaargeld boven een bepaald bedrag belasting. De Belastingdienst rekende in 2013 en 2014 dat spaarders een fictief rendement halen van 4 procent. Op dat rendement moet belasting worden betaald.

Veel spaarders balen daarvan. Vanwege de gedaalde spaarrente is het rendement dat ze halen op hun vermogen vaak fors minder dan 4 procent.

Nog niet verloren

De Bond voor Belastingbetalers voert zes proefprocessen over de kwestie, omdat het rendement van 4 procent volgens de bond niet te halen is. De eerste uitspraak in de zes zaken is nu binnen en die valt teleurstellend uit voor de bond. De rechter zegt dat het rendement van 4 procent in 2013 en 2014 niet onhaalbaar was en daarmee is de belasting niet in strijd met het Europese verdrag. Dat de rente lager dan 4 procent was, is volgens de rechter niet voldoende.

De bond reageert teleurgesteld, maar "met deze uitspraak is de procedure zeker nog niet verloren". De bond wacht de uitspraken in de andere vijf zaken af en wil daarna de kwestie voorleggen aan de Hoge Raad. Het kan nog jaren duren voordat er definitieve duidelijkheid is over de kwestie.