Parijse chauffeur van Kim Kardashian vrijgelaten

Een van de chauffeurs die Kim Kardashian rondreden door Parijs toen ze daar in oktober werd overvallen is samen met twee anderen vrijgelaten. Er is geen aanklacht tegen hen ingediend.

De drie hoorden bij een groep van zeventien mensen die deze week werden aangehouden omdat ze betrokken zouden zijn bij de juwelenroof, waarbij zo'n 9 miljoen euro werd buitgemaakt.

De broer van de vrijgelaten chauffeur en dertien anderen zitten wel nog vast. Het is niet duidelijk welke van de twee broers reed op de avond van de overval. Een onderzoeksrechter reist mogelijk nog naar de Verenigde Staten af om met Kardashian te praten.

Politieuniform

Kardashian verbleef in een luxe appartement in Parijs. De overvallers in politie-uniform dwongen een bewaker haar kamer te openen en bonden de televisiepersoonlijkheid vast in de badkamer.

De politie kwam ze op het spoor door dna dat werd gevonden op een sieraad dat de daders hadden laten vallen tijdens hun vlucht.