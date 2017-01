Verpleeghuis Beverwijk onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt Zorg Allerlei in Beverwijk het komende half jaar extra in de gaten. Het verpleeghuis is onder verscherpt toezicht gesteld omdat de zorg niet aan alle normen voldoet.

Het gaat om de locatie Ons Thuis. Daar wonen mensen met dementie, meldt de regionale omroep NH. De zorgorganisatie biedt persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding en terminale zorg.

De Inspectie kwam erachter dat er onder meer problemen zijn met de dossiers van cliënten. Die bleken niet up-to-date te zijn. "Het is van belang dat deze dossiers op orde zijn om constant goede zorg te leveren en het gedrag van cliënten te begrijpen."

Medicatieveiligheid

Ook de medicatieveiligheid laat te wensen over en er zijn problemen met de vrijheidsbeperking van bewoners. Wat die problemen precies zijn, is niet bekendgemaakt.

Bij de zorginstelling waren eerder wat zaken niet op orde. De situatie verbeterde wat nadat Zorg Allerlei op 1 mei 2016 was overgenomen. Maar bij een recent inspectieonderzoek bleek toch dat het nog steeds niet goed genoeg gaat en daarom staat het verpleeghuis nu onder verscherpt toezicht.