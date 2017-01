Nieuwe apensoort vernoemd naar Star Wars

Wetenschappers die een nieuwe apensoort hebben ontdekt in China hebben die vernoemd naar Star Wars. In het tijdschrift American Journal of Primatology is te lezen dat het beestje, een gibbon, de naam 'Skywalker hoolock gibbon' heeft gekregen. Een verwijzing naar de familie Skywalker, die een belangrijke rol speelt in de Star Wars saga.

De wetenschappers hebben de gibbon tijdenlang onderzocht en zijn onlangs tot de conclusie gekomen dat het om een nieuwe soort gaat. Waarschijnlijk leven er zo'n 200 Skywalker gibbons in China. Ook in Myanmar komt de soort voor, maar het is niet duidelijk hoeveel er daar wonen.

Het team onderzoekers waarschuwt dat het dier met uitsterven wordt bedreigd. Dat komt deels door ontbossing, maar ook doordat er op de beesten wordt gejaagd.