De sport van woensdag bij de NOS

De hervatting van de eredivisie is niet ver weg meer. En dat blijkt ook wel uit de verhalen die de NOS vandaag maakt. Zo is Joep Schreuder in zijn serie in de aanloop naar de tweede seizoenshelft op bezoek bij PSV.

Een reportage daarvan is te zien in het Sportjournaal om 18.45 uur en in het sportgedeelte van Nieuwsuur om 22.40 uur. Daarin zullen ook beelden te zien zijn van de nieuwjaarsreceptie bij Feyenoord, dat als trotse koploper aan 2017 begint.

In Langs de Lijn En Omstreken wordt ook vooruitgekeken, maar dan naar een ander voetbalevenement dat op het punt van beginnen staat: de Afrika Cup. Journalist en kenner van het Afrikaanse voetbal Anouar Amrani laat zijn licht erover schijnen op NPO Radio 1.