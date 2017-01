Meer online pakjes voor Sint en kerstboom op tijd bezorgd

Storing

Bij marktleider Bol.com arriveerde 0,2 procent van de miljoenen bestellingen te laat. "Zo'n 7500", zegt Bol-directeur Daniel Ropers. "Echt heel vervelend vinden we dat. Maar ja, waar kan het allemaal fout gaan: bij de leverancier van het artikel, een fout in het magazijn, storing aan een machine - zoals vlak voor 5 december het geval was bij PostNL - en een postbode die zijn enkel verstuikt....het kan allemaal. We doen er echt alles aan om fouten te voorkomen."

"In het ergste geval informeren we de klant zo snel mogelijk, zeggen we 'sorry' en geven we de klant een bon van 5 tot 15 euro, om het leed wat te verzachten."