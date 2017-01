Trump Daily woensdag 11 januari

Mogge!

CNN kwam afgelopen nacht met een BOMB SHELL. De inlichtingendiensten hebben afgelopen vrijdag aan Trump een geheime memo van twee pagina’s laten zien met belastende gegevens over Trump. De Russen zouden "persoonlijke en financiële" informatie bezitten die Trump in verlegenheid kan brengen.

In de briefing van de inlichtingendiensten staat ook dat er voortdurend contacten waren tussen de Trump-campagne en vertegenwoordigers van de Russische regering. Opvallend detail: een van de auteurs achter deze CNN-primeur is Carl Bernstein, de journalist die samen met Bob Woodward het Watergate-schandaal onthulde.

Later werd duidelijk wat de bron is van dat verhaal. De memo was gebaseerd op dit geheime rapport dat BuzzFeed een uur later publiceerde. Daarin stond ook dat Trump "golden showers" had besteld bij prostituees voor een hotelbed in Moskou waar de Obamas hadden geslapen. De Russische geheime diensten zouden microfoons en verborgen camera’s hebben geïnstalleerd in de hotelkamer.

We moeten een KOLOSSALE SLAG om de arm houden bij dit verhaal. De bron is een voormalige agent van de Britse geheime dienst, die al sinds 1990 in Rusland actief is. Volgens CNN werkt hij nu voor een private beveiligingsfirma. Aanvankelijk werd hij ingehuurd door Republikeinen om modder over Trump te verzamelen, later werd hij ook gebruikt door Democraten. Hij was kennelijk zo verontrust door wat hij ontdekte, dat hij de FBI op de hoogte stelde. De Amerikaanse inlichtingendiensten zouden deze voormalige Britse spion op basis van zijn eerdere werk als betrouwbaar beschouwen.

Dit rapport is al maanden bekend in de hoogste overheidskringen en bij verschillende Amerikaanse media. Het is waarschijnlijk ook de bron van een eerdere beschuldiging van de Democratische Senaatsleider Harry Reid, dat de FBI belastende informatie achterhield over Trump. Tot nu toe heeft niemand de inhoud van het rapport kunnen verifiëren. De FBI onderzoekt momenteel of alle aantijgingen waar zijn. De inlichtingendienst neemt het verhaal serieus, maar vooralsnog beschouwt ze het rapport als "unsubstantiated".

TWEET WATCH – Trump heeft gereageerd. “FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT!”

Afgelopen nacht hield president Obama zijn afscheidsspeech in Chicago, de stad waar zijn politieke carrière begon. Hier kun je de toespraak helemaal terugzien. Op alle platforms van de NOS en Nieuwsuur besteden we daar aandacht aan vandaag. Nieuwsuur zendt vanavond ook een reportage uit over het buitenlandse beleid van Obama.