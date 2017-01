Kandidaat-minister Sessions: ik ben geen racist

De aankomende Amerikaanse minister van Justitie Sessions heeft zich voor een Senaatscommissie verdedigd tegen beschuldigingen dat hij een racist is. "Ik walg van de Ku Klux Klan en zijn haatdragende ideologie", zei hij.

De senator van Alabama deed de uitspraak aan het begin van de hoorzitting waarin de Senaatsleden hem ondervroegen naar aanleiding van zijn kandidaat-ministerschap. De zitting werd voorafgegaan door een protest van demonstranten die Sessions in witte KKK-pakken betichtten van racisme.

De beschuldigingen gaan over opmerkingen in de jaren 80. Sessions zei toen dat hij de Ku Klux Klan "wel oké" vond totdat hij erachter kwam dat sommige leden marihuana rookten. Later deed hij de opmerkingen af als een grapje.

E-mailgate

Sessions werd ook ondervraagd over de e-mails van Hillary Clinton. Tijdens de verkiezingscampagne van vorig jaar liet hij zich hard uit over het FBI-onderzoek naar het e-mailverleden van Donald Trumps tegenstander. Dat onderzoek zou onvoldoende grondig zijn geweest.

Voor de Senaatscommissie zei Sessions nu dat hij zich als minister van Justitie niet zal bemoeien met een mogelijk nieuw onderzoek naar Clinton. Door zijn harde uitlatingen in de campagne komt de objectiviteit van zo'n onderzoek in gevaar, zei hij. Hij is voor het benoemen van een speciale aanklager in de zaak.

Tillerson

Sessions was de eerste in een reeks van negen kandidaat-ministers die de Senaatscommissies de komende dagen aan de tand zullen voelen. Een van de meest omstreden kandidaten, Exxon-Mobiltopman Rex Tillerson op Buitenlandse Zaken, is morgen aan de beurt.