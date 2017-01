Charleston-schutter Dylann Roof ter dood veroordeeld

Dylann Roof, de man die in juni 2015 negen zwarte kerkgangers doodschoot in Charleston, South Carolina, is ter dood veroordeeld. De jury kwam tot dat oordeel na een drie uur durend beraad. Roof, die in de rechtszaak zijn eigen verdediging voerde, heeft geen motieven gegeven voor zijn misdaad. Hij heeft ook geen berouw getoond of om genade gevraagd.

Toen hij na de schietpartij werd opgepakt zei hij tegen agenten dat hij hoopte dat de rassensegegratie zou terugkeren, of dat er een burgeroorlog zou ontstaan. Maar het drama had juist een verbindend effect in de Verenigde Staten: South Carolina besloot, gevolgd door andere zuidelijke staten, om de zogenoemde Confederatievlag weg te halen bij overheidsgebouwen. Die vlag is beladen, omdat hij in de Amerikaanse burgeroorlog werd gebruikt door de voorstanders van slavernij. Na de schietpartij doken er foto's op van Roof die poseerde met de Confederatievlag.

Slotgebed

Volgens de aanklager had Roof welbewust de oudste zwarte kerk van het zuiden als doelwit gekozen. Hij werd welkom geheten door een groepje van twaalf mensen die zich bezighielden met bijbelstudie. Roof zat drie kwartier bij de bijeenkomst en tijdens het slotgebed, toen alle deelnemers hun ogen dicht hadden, opende hij het vuur. Negen mensen kwamen om, drie overleefden het.

De jury had Roof vorige maand al schuldig bevonden aan alle 33 aanklachten die tegen hem waren ingebracht. Het enige wat hij over zijn daad heeft gezegd is dat "iemand die iets haat, daar een goede reden voor heeft."

Roof is de eerste verdachte die door een federale jury ter dood wordt veroordeeld na Dzjochar Tsarnajev, een van de broers die een aanslag pleegden bij de marathon van Boston in 2015.