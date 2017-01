Italiaanse zakenman hackt e-mail ECB-president Draghi

Een Italiaanse hacker heeft e-mailverkeer van president Draghi van de Europese Centrale Bank onderschept. Bij de cyberspionage had de dader het ook voorzien op politici, regeringsinstellingen en zakenlieden. Ook het e-mailaccount van de Italiaanse oud-premier Renzi werd gehackt.

Uit stukken van de rechtbank in Rome blijkt dat de hacker e-mails kon lezen van zo'n 18.000 adressen. Hij zou twee jaar lang actief zijn geweest.

Hoofdverdachte is de 45-jarige atoomingenieur Giulio Occhionero, die het beleggingsbedrijf Westland Securities leidt. Hij werd gearresteerd samen met zijn zus Francesca (48). De twee zijn bekende figuren in financiële kringen in Rome.

Voorkennis

Ze zouden de e-mailaccounts hebben gehackt om zakelijke informatie te achterhalen, zoals koersgevoelige gegevens over banken. De Occhionero's zouden vervolgens hebben gehandeld met voorkennis.

De ECB, de centrale bank van Italië en de partij van Renzi willen niet reageren op de zaak.