Noorden wil Tesla binnenhalen met wereldwijde campagne

Friesland, Groningen en Drenthe zijn een wereldwijde campagne begonnen om automaker Tesla naar Noord-Nederland te halen. Dat meldt RTV Noord.

'Hi Tesla. We are Top Dutch', staat op een website die de initiatiefnemers gelanceerd hebben. Die boodschap wordt onderstreept met beelden uit de regio. Daarop zijn bijvoorbeeld windmolens, hunebedden, de Martinitoren, Nobelprijswinnaar Feringa, volle collegezalen en robots te zien.

Bestookt met berichtjes

Daarnaast worden de komende tijd Tesla-medewerkers in Silicon Valley en politici in Nederland bestookt met berichtjes met de boodschap dat de maker van elektrische auto's thuishoort in het Noorden.

Slogan van de campagne is 'Let's bring the electric car home', waarmee verwezen wordt naar de voorloper van de elektrische auto die in de 19de eeuw in Groningen werd ontwikkeld.

Het startsein van de campagne valt samen met het bezoek van minister Kamp van Economische Zaken aan Tesla in San Francisco.

Kapers op de kust

De noordelijke provincies denken een goede kans te maken. Ze denken in de top-10 te staan van Europese locaties waar Tesla de nieuwe fabriek kan bouwen.

Er zijn echter kapers op de kust. Zo heeft Tilburg al een Tesla-fabriek en de provincie Brabant hoopt daarom dat de fabrikant opnieuw voor Brabant kiest.

Hardenberg in Overijssel liet eerder weten samen met drie Drentse gemeenten Tesla te willen binnenhalen. Als concurrenten zijn ook Limburg (waar autofabriek VDL Nedcar staat), Nijmegen/Arnhem en Rotterdam genoemd.

Ook buiten Nederland is volop interesse voor Tesla, sinds directeur Elon Musk aankondigde een nieuwe fabriek te willen bouwen in Europa.