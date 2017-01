Skiester Hansdotter pakt jackpot in Flachau

Skiester Frida Hansdotter heeft in Flachau de slalom die meetelt voor de wereldbekerklassementen gewonnen. De 31-jarige Zweedse was in de avondwedstrijd bij kunstlicht 0,57 sneller dan de Noorse Nina Løseth.

Hansdotter won vorig seizoen slechts één WB-wedstrijd op de slalom, maar ging mede door een blessure van Mikaela Shiffrin wel met de wereldbeker aan de haal. Het is voor de Zweedse de vierde WB-zege. In 2015 was ze ook al de beste in Flachau.

Hansdotter sloeg in de eerste run al een gat van 0,95 op de nummer twee. De tweede run was verre van vlekkeloos, maar ze hield de schade beperkt en greep de hoofdprijs van 65.000 euro, het hoogste prijzengeld in het vrouwencircuit.

Shiffrin, dit seizoen al vijf keer de beste op de slalom, gaf in de eerste run al 1,38 toe op Hansdotter. Ze maakte in haar tweede afdaling nog wel iets goed, maar verder dan een gedeelde derde plaats (samen met Wendy Holdener) leverde dat niet op.