'De jeugd weet niets meer van de kerk, laat staan van een kloosterorde'

Er is wel nagedacht om te fuseren met kapucijnen in andere landen. Volgens overste Remmers van de orde zou dat weinig opleveren. "In heel Noordwest-Europa is de situatie bijna hetzelfde, daar spelen dezelfde problemen. Dan kun je wel zeggen: we gaan samen, maar wat heeft dat voor meerwaarde? In België zijn ze nog met een man of 45. Stel dat we met hen zouden fuseren, dan heb je in plaats van 60 oude mannen, zo'n 100 oude mannen. Heeft dat veel zin?"