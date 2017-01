Dr. Oetker geeft roofkunst terug

De Duitse levensmiddelengigant Dr. Oetker heeft een schilderij dat ooit van een joodse kunstverzamelaar was, teruggegeven aan diens erfgenamen. Het doek van de schilder Hans Thoma is gekenmerkt als roofkunst.

Een voormalige topman van het familiebedrijf, Rudolf-August Oetker, had het schilderij 'Kinderreidans' in 1954 gekocht op een veiling. Uit recent onderzoek is gebleken dat een eerdere eigenaar, de joodse kunstverzamelaar Hedwig Ullmann, het werk in 1938 op de vlucht voor de nazi's had moeten verkopen.

'Morele redenen'

Dr. Oetker, dat de priv├ęcollectie van de familie beheert, wilde het schilderij "uit morele redenen" teruggeven. "De erfgenamen zijn hier dankbaar op ingegaan", meldt het bedrijf.

Roofkunst is kunst die door het nazi-regime tussen 1933 en 1945 werd verkregen door plunderingen, gedwongen verkopen en inbeslagnames. Dr. Oetker laat sinds 2015 onderzoeken of de eigen collectie roofkunst bevat. Rudolf-August Oetker, die het leeuwendeel van de kunst verzamelde, was zelf een nazi.

Dr. Oetker verwacht dat binnenkort nog drie doeken worden teruggegeven aan de nabestaanden van de oorspronkelijke eigenaren.