Verscherpte veiligheidsmaatregelen in Duitsland na aanslag

Asielzoekers en migranten die worden gezien als een gevaar of die liegen over hun identiteit, worden in Duitsland voortaan veel scherper in de gaten gehouden. Met deze en andere maatregelen hoopt de regering nieuwe aanslagen te voorkomen.

De ministers De Maizière (Binnenlandse Zaken) en Maas (Justitie) beklemtoonden op een persconferentie dat mensen als Anis Amri, die de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn pleegde, niet meer vrij mogen rondlopen.

Amri's asielverzoek was afgewezen, maar Tunesië weigerde mee te werken aan zijn uitzetting. In de weken voor de aanslag was hij bij de Duitse politie en inlichtingendiensten 'van de radar verdwenen'.

Ontwikkelingshulp

Om herhaling te voorkomen, wil Duitsland de druk op de landen van herkomst vergroten. Als zo'n land een verdachte migrant weigert terug te nemen, kan Berlijn korten op de ontwikkelingshulp.

In Duitsland leven naar schatting tussen de 500 en 600 potentiële terroristen en mensen met sympathieën voor bijvoorbeeld IS. De mogelijkheden om die groep in de gaten te houden en te voorkomen dat de leden 'buiten beeld raken', worden vergroot.

Enkelband en uitgaansverbod

Zo kan worden besloten dat ze een enkelband krijgen, al is dat vooral een zaak van de deelstaten, zeiden de ministers De Maizière en Maas.

Asielzoekers die liegen over hun identiteit of weigeren hun naam en achtergrond bekend te maken, krijgen een soort uitgaansverbod opgelegd. Ze mogen niet buiten hun opvangcentrum of de naaste omgeving komen, anders verliezen ze hun uitkering.