'Amper voor te stellen dat bijna iedereen vroeger rookte'

Sigaretten zijn in veel Aziatische landen per stuk te koop. "Dat is aangepast op de markt voor mensen die weinig te besteden hebben", zegt de hoogleraar. Volgens hem is de invloed van tabaksmultinationals groot in ontwikkelingslanden. "Vooral in de landen die zelf tabak verbouwen en op het gebied van werkgelegenheid."

Zo zijn billboards met tabaksreclame onderdeel van het Indonesische straatbeeld. Volgens Willemsen zijn die vooral gericht op het 'coole', Westerse imago van roken. "De marketingafdeling van de industrie wil het associëren met modern, voorspoed en Westers. De boodschap: mee in de vaart der volkeren."

Het is tijd om de "glamourstatus" van sigaretten te doorbreken, vindt Willemsen. Volgens hem heeft deze strategie in het Westen haar vruchten afgeworpen. "Door de rookverboden zien mensen in dat het iets abnormaals is. Roken is verbannen uit het publieke domein."