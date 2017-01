Mislukte overval op medewerker geldtransport Houten

In een filiaal van de ING Bank in het centrum van Houten is een mislukte overval geweest. Daarbij werd een medewerker van een geldtransport door drie mannen bedreigd met een vuurwapen. Een omstander heeft het gefilmd, meldt RTV Utrecht.

De drie overvallers gingen er zonder buit vandoor, meldt de politie. Ooggetuigen zeggen dat er klanten in de bank waren toen de medewerker van SecurCash werd bedreigd. Er is niemand gewond geraakt.

Twee overvallers gingen er op een donkere scooter of motorscooter zonder kenteken vandoor richting Nieuwegein. De derde zou de andere kant op zijn gereden, ook op een scooter.

De politie zoekt onder meer met een helikopter naar de daders, die reflecterende gele hesjes droegen.

Weesp

In Weesp is eind december een geldtransport overvallen op een vergelijkbare manier. Daar bedreigden twee overvallers de inzittenden van een geldauto. Bij die overval is wel geld buitgemaakt. Ook in Weesp was de overval bij een ING-filiaal en gingen de overvallers er op (motor)scooters vandoor.

De politie kan nog niet zeggen of er een verband is tussen de twee zaken, maar neemt dat wel mee in het onderzoek.