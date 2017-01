Twee mannen opgepakt voor seksuele uitbuiting meisje

De politie heeft twee verdachten aangehouden op verdenking van seksuele uitbuiting van een minderjarige. Ze werden gisteren opgepakt in Utrecht en Bilthoven.

Een speciaal politieteam was een onderzoek gestart naar aanleiding van informatie over een minderjarig meisje dat in de prostitutie terechtgekomen was.

Dat leidde naar een 41-jarige man uit Utrecht en een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, meldt RTV Utrecht.

Zij worden ervan verdacht het slachtoffer over een periode van enkele weken seksueel te hebben uitgebuit. Dat gebeurde vorig jaar.

Het onderzoek gaat door en de politie sluit niet uit dat er meer arrestaties worden verricht. Het meisje is inmiddels overgedragen aan zorgverleners.