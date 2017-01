Nieuwe entree Keukenhof na klachten buurtbewoners

Een nieuwe entree op de Keukenhof in Lisse moet het bloemenpark beter bereikbaar maken voor het verkeer. De werkzaamheden ervoor beginnen nog dit jaar, schrijft Omroep West.

Nu zijn er nog drie ingangen, maar daarvan blijft er een over. De routes voor het bezoekende verkeer worden verbeterd en het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid. Komend seizoen kunnen op de parkeerplaats 4500 auto’s en 1000 touringcars terecht. In het nieuwe entreegebouw komen kassa's, een souvenirshop, wc's en kantoorruimtes.

De bouw van de nieuwe entree kost 15 miljoen euro. De Keukenhof verwacht dat de werkzaamheden in het voorjaar klaar zijn. Het bloemenpark hoopt dat de investering een gunstig effect heeft op de verkeersafhandeling.

Buurtbewoners

De bereikbaarheid van de Keukenhof staat de laatste jaren onder druk door een toenemend aantal bezoekers. Van buurtbewoners kwamen klachten.

Vooral tijdens Pasen en het Bloemencorso in april trekt het bloemenpark veel bezoekers. Vorig jaar stonden er in de vroege ochtend al lange files. Bezoekers deden er toen gemiddeld anderhalf uur over om op de parkeerplaatsen van de Keukenhof te komen.