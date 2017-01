Verdachten dakdrama Grolsch Veste niet langer vervolgd

Het gerechtshof in Arnhem heeft bepaald dat een projectleider en een uitvoerder niet langer mogen worden vervolgd. De mannen waren direct of indirect betrokken bij het instorten van het dak van De Grolsch Veste in Enschede, waarbij twee doden vielen. Dat gebeurde in 2011.

Gisteren meldde het hof dat een besluit over de vervolging van de twee verdachten volgende maand zou vallen, maar na een besloten behandeling is dat nu meteen gedaan, schrijft RTV Oost.

Bij het ongeval in De Grolsch Veste kwamen twee mensen om het leven en negen anderen raakten zwaargewond. Onderzoek naar het drama met het dak heeft aangetoond dat de dragende constructie voor de tribunes van het stadion van FC Twente niet deugde.

Onderhandelingen

Het Openbaar Ministerie wilde naast de twee mannen ook een aantal betrokken bedrijven vervolgen. De uitkomsten van de onderhandelingen met die bedrijven hadden volgens justitie gevolgen voor de eventuele vervolging van de twee verdachten, waardoor de zaken tegen hen werden uitgesteld.

Het gerechtshof vindt nu dat het OM niet duidelijk heeft kunnen maken waarom eventuele vervolging van de twee mannen afhankelijk is van die onderhandelingen en is daarom beëindigd. De zaken tegen de bedrijven gaan gewoon verder.

De twee verdachten vonden al lange tijd dat de zaak veel te lang duurt. Zij kunnen de mogelijke vervolging psychisch niet langer aan, zeggen ze.