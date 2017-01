In de Amerikaanse Senaat begint de strijd om het kabinet van Trump

Showproces

En zo zijn er meer kandidaten waar politici twijfels over hebben. De Democraten zijn van plan om van de hoorzittingen een soort showproces te maken, waarbij ze de genomineerden willen dwingen om het beleid (of gebrek daaraan) van hun aanstaande president te verantwoorden. Zo kan de beoogde directeur van de CIA Mike Pompeo lastige vragen verwachten over Trumps gebrek aan vertrouwen in de veiligheidsdiensten.

Daar komt bij dat de hoorzittingen volgens de Democraten veel te vroeg komen. Een aantal kandidaten heeft nog niet alle vereiste documentatie overgedragen, zoals belastingaangiftes, financiële belangen en zakelijke relaties.

Ook de FBI is nog niet klaar met z'n uitgebreide antecedentenonderzoeken. Het hoofd van de ethische waakhond OGE Walter Shaub schreef in een brief dat hij "zeer bezorgd" is over geplande hoorzittingen met genomineerden die nog niet zijn gecheckt. Sommige Democraten roepen dan ook om uitstel van de procedures.