De fruitschaal van David Bowie staat vanaf vandaag in Groningen

Precies één jaar na het overlijden van David Bowie stelt het Groninger Museum een bijzondere fruitschaal tentoon uit de privécollectie van de popster.

De fruitschaal, de Courtoise Manière van kunstenaar Nathalie du Pasquier, is vanaf vandaag te zien in het Groninger Museum. Het museum kocht het kunstwerk op een veiling. De schaal was onderdeel van de privécollectie van de popster en ziet er zo uit: