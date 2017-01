Nederlandse boeren storten zich op suikerbieten

Eigen suikerbieten

"Die rietsuiker moesten we hier nog schoon maken en hebben we vervolgens verkocht in bijvoorbeeld Italië en Engeland. Dat mocht dus bovenop het quotum. Nu dat quotum wegvalt, hoeven we geen rietsuiker meer te importeren, maar kunnen we die klanten vanaf volgend jaar bedienen met suiker van onze eigen suikerbieten."

Het zal niet de enige klap zijn voor de armere productielanden in Afrika, Azië of Zuid-Amerika, verwacht Markusse. "Door het quotum produceren we in de EU tot nu toe minder suiker dan we verbruiken. Dat tekort mocht worden aangevuld door die armere landen. Die garantie verdwijnt nu. Ze zullen moeten gaan concurreren. Ik verwacht dat de sterken sterker worden en de zwakkere productielanden nog zwakker".

Obesitas

De vraag is waar de extra suiker verkocht moet worden. Zeker in de westerse wereld wordt dagelijks gewaarschuwd voor te veel suikergebruik. Het woord obesitas is nooit ver weg. "Natuurlijk moet je niet te veel suiker gebruiken en ook bewegen", zegt Markusse. "In Europa is het verbruik trouwens al 30 jaar min of meer stabiel. En dat zal eerder minder worden dan meer. Maar wereldwijd groeit de suikermarkt nog met zo'n 3 miljoen ton per jaar. Dat is ongeveer drie keer de totale Nederlandse productie. Daar liggen kansen."

Daarnaast worden suikerbieten ook steeds meer gebruikt in de chemie. "We willen naar een groenere economie, dus er is veel belangstelling voor bioplastics. Daar kunnen suikerbieten ook een grondstof zijn. Daar willen we zeker meer mee gaan doen."