Wekdienst 10 januari: dit gebeurde terwijl je sliep

Verder vandaag...

Een Chinese delegatie inspecteert vandaag het reuzenpandaverblijf in het Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Als de Chinezen het goedkeuren, dan mogen twee panda's naar Nederland komen. De planning is dat de pandaberen vanaf het voorjaar in het dierenpark te zien zijn.

Hoe vaak zijn we vorig jaar naar de bioscoop geweest? De Nederlandse filmindustrie komt vanmiddag met cijfers over ons bioscoopbezoek.

De branchevereniging voor uientelers begint met een groot kwaliteitsonderzoek. De branche spreekt van het meest omvangrijke onderzoek ooit, met als doel de koploperspositie van Nederland te behouden. De jaaromzet van de ui-export is een half miljard euro.

