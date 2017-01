Trump maakt schoonzoon Kushner topadviseur

De aankomende president Trump heeft aangekondigd dat hij zijn schoonzoon Jared Kushner gaat benoemen tot topadviseur in het Witte Huis. Kushner wordt zijn adviseur op het gebied van handel en het Midden-Oosten, meldt het transitieteam van Trump. Hij zal nauw samenwerken met stafchef Priebus en strategisch adviseur Bannon.

De keuze voor de 35-jarige schoonzoon is opmerkelijk, omdat hij zo dicht bij Trump staat en getrouwd is met zijn dochter Ivanka, die nu nog verantwoordelijk is voor een deel van het Trump-imperium.

Ivanka neemt met de benoeming van Kushner afstand van al haar zakelijke belangen en gaat verder geen rol vervullen in de regering van Trump. Het echtpaar verhuist vanuit New York naar Washington, waar Ivanka zich zal richten op haar gezin.

Nepotisme

Kushner hoeft voor zijn benoeming geen toestemming te krijgen van de Senaat. Voor een kabinetspositie was dit wel nodig geweest. Om de schijn van nepotisme te voorkomen zal Kushner ook niet worden betaald voor zijn diensten.

Net als Trump is Kushner nu nog projectontwikkelaar in New York. Hij trouwde in 2009 met Ivanka en was nauw betrokken bij de verkiezingscampagne van zijn schoonvader.

Volgens de juristen die Trump hebben geadviseerd over zijn keuze, gaat de benoeming niet in tegen de federale wetgeving uit 1967 tegen nepotisme.

Financiële belangen

Bij zijn aantreden als adviseur stapt hij op als topman van Kushner Companies en uitgever van de New York Observer. Hij belooft onderwerpen te mijden die kunnen botsen met zijn nog resterende financiële belangen.

Veel van de topmensen rond Trump en zijn kabinet zijn zakenmannen en generaals.

Het is niet de eerste keer dat een naast familielid van een nieuwe president een belangrijke positie in het Witte Huis krijgt. President John F. Kennedy maakte zijn broer Robert in 1961 minister van Justitie in zijn regering.