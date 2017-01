'Psychiaters hebben moeite met herkennen zwakbegaafdheid'

Psychiatrisch specialisten hebben het vaak niet in de gaten als hun patiënten een laag IQ hebben, meldt Trouw. Deze patiënten begrijpen vaak de behandeling die ze moeten ondergaan niet goed en snappen daardoor hun eigen psychische problemen niet.

De GGZ deelt ruim twee procent van de patiënten in als zwakbegaafd of licht verstandelijk gehandicapt. De krant schrijft dat dat er in werkelijkheid veel meer zijn, maar dat zij niet herkend worden.

Uit onderzoek van psychiater Jannelien Wieland blijkt volgens Trouw dat behandelaren ongeveer de helft van de gevallen van zwakbegaafdheid herkennen. Wieland screende samen met twee artsen in opleiding ruim 250 volwassenen die zich bij een ggz-instelling meldden. Ook ondervroeg ze 26 behandelaren.

Mismatch

Tegen Trouw zegt Wieland dat behandelaren de communicatie met zwakbegaafden en verstandelijk gehandicapten moet aanpassen en hun behandeling anders moet uitvoeren. "Anders is er sprake van een mismatch tussen behandelaar en patiënt."

MEE, een organisatie die patiënten met een beperking bijstaat, zei eerder tegen Trouw dat mensen met een laag IQ steeds vaker nergens terecht kunnen.

De Nederlandse Vereniging van Psychiaters herkende zich daar destijds niet in en zei dat deze patiënten vaak worden doorverwezen, omdat niet alle artsen de expertise hebben hen te behandelen.