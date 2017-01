Minder Nederlanders de grens over voor vakantie

Het economisch herstel is ook af te lezen aan het aantal Nederlandse vakantiegangers. Dat nam het afgelopen jaar weer toe, na een paar jaar van daling. De groei zit hem wel vooral in het binnenland. Hier noteerde de toeristische sector een groei van 3 procent. Het aantal vakanties in het buitenland daalde met 1 procent.

Bij elkaar gingen Nederlanders in het afgelopen jaar zo'n 35,5 miljoen keer op vakantie, berekende NBTC-NIPO Research. Dat kwam in de buurt van de verwachtingen van een jaar geleden.

Bij de 18 miljoen vakanties in het buitenland was Duitsland, met een groei van 4 procent, traditioneel het populairst. Frankrijk op de tweede plaats zat 3 procent in de min, maar Spanje op nummer drie is bezig aan een opmars (plus 11 procent). Dat land profiteerde het meest van de problemen in Turkije (terrorisme en politieke onrust) en Griekenland (vluchtelingencrisis). Daar was sprake van een daling van bijna 30 procent van het aantal vakantiegangers.

Zee en zand

In het binnenland was het, ook door de warme zomer, erg druk in de badplaatsen aan de Noordzee. Verder trokken veel mensen naar de Groningse, Friese en Drentse zandgronden en de Veluwe.

Op basis van een enquête verwacht NBTC-NIPO Research voor dit jaar een verdere groei van het aantal vakanties.