Regering Obama legt weer sancties op tegen Russen

Alexander Litvinenko was een oud-medewerker van de Russische geheime dienst. In de jaren 90 schreef hij onder meer dat de Russische geheime dienst bomaanslagen pleegde op flats in Moskou en de Tsjetsjenen daarvan de schuld gaf. In 2006 kwam hij om het leven in Londen na een ontmoeting met twee andere Russische voormalig geheim agenten. Achteraf bleek dat de thee die Litvinenko tijdens dat bezoek dronk, was vergiftigd met de uiterst radioactieve isotoop polonium-210.

Volgens de Britse rechter Robert Owen heeft president Poetin de moord vermoedelijk persoonlijk goedgekeurd.