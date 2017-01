OM eist 18 jaar voor uitgelokte liquidatie Vlaardinger

In hoger beroep heeft het OM in Den Haag een gevangenisstraf van 18 jaar geëist tegen een 52-jarige Rotterdammer die ervan wordt verdacht dat hij zijn echtgenote de opdracht heeft gegeven een man te liquideren. Hij dacht dat de twee een affaire hadden. Zijn vrouw schoot de man, een 44-jarige Vlaardinger, in 2013 dood.

Het slachtoffer was net na het vrijdagmiddaggebed, in de buurt van de moskee, in zijn auto gestapt toen de vrouw hem van dichtbij doodschoot. Hij overleed ter plekke.

Het echtpaar werd eerder voor de moord veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar. De Officier van Justitie had aanvankelijk tien jaar geëist tegen de vrouw en achttien jaar tegen haar man. Zowel het OM als de verdachte ging tegen de eerste uitspraak in beroep.

Uitlokking tot moord

Volgens het OM heeft de Rotterdammer zich schuldig gemaakt aan uitlokking tot moord. Hij gaat volgens de advocaat-generaal de verantwoordelijkheid voor de moord geheel uit de weg.

Tijdens meerdere ruzies zou hij er bij zijn vrouw op hebben aangedrongen dat ze haar vermeende minnaar moest ombrengen. Hij zou daarbij gezegd hebben dat zij dat moest doen, omdat zij een minder zware straf zou krijgen dan hij.

Met geweld en doodsbedreigingen aan zijn vrouw en de kinderen van het echtpaar zou hij haar geprobeerd hebben te overtuigen.

Uit het onderzoek blijkt dat de man zijn echtgenote ook geruime tijd heeft mishandeld, haar meermaals heeft verkracht en haar heeft gedwongen tot het maken van pornografisch materiaal waarmee hij haar zou chanteren.