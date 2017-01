Agent die tijdens Oudejaarsnacht werd aangereden overleden

De 36-jarige politieagent die tijdens de jaarwisseling in Den Haag werd aangereden, is overleden. Dat meldt de politie in Den Haag.

De agent, die Mario heette, raakte op Oudejaarsnacht zwaargewond toen hij werd aangereden door een auto. Na het ongeluk moest hij gereanimeerd worden. Hij liep zeer ernstig hersenletsel op en lag ongeveer een week in een coma.

Politiechef Paul van Musscher reageert via Facebook aangeslagen op het overlijden. "In Mario verliezen we een geliefd collega, een bevlogen politieman met passie voor het vak en voor de politie als organisatie." Musscher condoleert de familie, vrienden en collega's van de agent.

Steunbetuigingen

Volgens de politie lijkt het er vooralsnog op dat er geen opzet in het spel was bij de aanrijding. De bestuurster van de auto is na het ongeluk verhoord. Er wordt nog onderzoek gedaan naar het incident.

Veel mensen verstuurden per post en sociale media steunbetuigingen aan de agent.