'Literaire duizendpoot' Arnon Grunberg krijgt Gouden Ganzenveer

Schrijver Arnon Grunberg krijgt de Gouden Ganzenveer 2017. Dat maakte voorzitter Gerdi Verbeet van de Academie De Gouden Ganzenveer bekend in het televisieprogramma Jinek. Grunberg neemt de prijs op 6 april in ontvangst.

Volgens Verbeet is Grunberg "een multitalent met een productie waar u en ik moe van zouden worden". Volgens de jury wordt de in New York woonachtige Grunberg steeds unieker en is hij "een literaire duizendpoot met grenzeloze creativiteit en expansieve literaire persoonlijkheid".

De leden waren unaniem over het besluit de literatuurprijs aan Grunberg te geven.

Grunberg zegt dat hij het "een beetje raar" vindt om de prijs te krijgen, omdat het de eerste onderscheiding is na de dood van zijn moeder. "Je schrijft niet omdat je prijzen wil winnen, maar je wil prijzen winnen omdat je hoopt dat je ouders trots op je zijn", zei de auteur in reactie op de bekendmaking.

Geschreven woord

De Gouden Ganzenveer wordt uitgereikt aan iemand die veel betekent voor het geschreven woord in Nederland. Vorig jaar kreeg hoofdredacteur Xandra Schutte van de Groene Amsterdammer de prijs. Eerdere winnaars zijn Annejet van der Zijl, Maria Goos, Kees van Kooten, Geert Mak en Remco Campert.

De prijs wordt sinds 1955 uitgereikt, sinds 2002 jaarlijks.