Heerenveen bevestigt komst toptalent Ødegaard

Heerenveen heeft een grote slag geslagen op de transfermarkt. Het grote Noorse talent Martin Ødegaard gaat in principe anderhalf jaar op huurbasis voor de Friese club spelen.

De 18-jarige Ødegaard staat onder contract bij Real Madrid, maar komt in de hoofdmacht weinig aan spelen toe. Eind december meldde de Spaanse krant Marca al dat de Noor op weg was naar Heerenveen, maar een bevestiging van de transfer liet tot nu op zich wachten.

Interesse topclubs

De aanvallende middenvelder verhuisde in januari 2015 van het Noorse Strømsgodset IF naar De Koninklijke. Hij tekende daar voor zes jaar. Aan die transfer ging een hoop rumoer vooraf. De Noor had toen al historie geschreven door op 15-jarige leeftijd als jongste international ooit speelminuten te maken in een EK-kwalificatiewedstrijd.

Onder andere Bayern München, Manchester United, Arsenal en Ajax trachtten Ødegaard in te lijven, maar uiteindelijk was het Real Madrid dat het Noorse supertalent wist te verleiden.