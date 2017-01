De Rooy behoudt leiding Dakar-rally

Trucker Gerard de Rooy heeft in de zevende etappe van de Dakar-rally de leiding in het klassement behouden. De Brabander werd in Bolivia vierde in de ingekorte proef (161 kilometer) op 4.25 van dagwinnaar Dmitri Sotnikov.

De Rus, die 2.51 sneller was dan nummer twee Ton van Genugten, staat nu tweede in het klassement op 2.11 van de eindwinnaar van 2012 en 2016.

De deelnemers waren twee dagen niet in actie gekomen. De etappe van zaterdag werd afgelast en zondag was een rustdag. Door de hevige regenval moest de organisatie voor maandag een nieuwe etappe in elkaar draaien. Dat werd een combinatie van delen van de afgelaste zesde etappe en de oorspronkelijke zevende etappe.

Zege Peterhansel en Brabec

Bij de auto's ging de dagzege voor de tweede keer deze editie naar Stéphane Peterhansel. De Franse leider was 0.48 sneller dan Sébastien Loeb. Erik van Loon werd ondanks twee lekke banden dertiende.

Ricky Brabec ging bij de motoren met de zege aan de haal. De Amerikaan was Paulo Goncalves 1.44 te snel af. Sam Sunderland werd derde en behield de leiding in het klassement. De Nederlanders Maikel Verkade (41ste) en Robert van Pelt (55ste) speelden geen rol van betekenis.