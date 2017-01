Overstap EU-kritische Italianen geblokkeerd door Europese liberalen

Volgens correspondent Rop Zoutberg in Italië wordt de overstap met enig cynisme bekeken. "De eeuwige liefde tussen Beppe Grillo en Nigel Farage is nu toch op de klippen gelopen." Opmerkelijk is volgens Zoutberg dat Grillo nu een politicus in de armen valt die hij altijd leek te bestrijden: Guy Verhofstadt.

EU-correspondent Arjan Noorlander denkt dat het niet toevallig is dat Grillo met zijn beweging juist nu een andere partij opzoekt. "De rol van Farage en zijn partij in Europa is met de brexit uitgespeeld. Ze hebben verwezenlijkt waar ze voor zijn opgericht."

Rapporteur

Bovendien worden deze maand, halverwege de zittingstermijn van het Europees Parlement, de baantjes opnieuw verdeeld. Zo kiest het parlement volgende week een nieuwe voorzitter, waarbij de leider van de liberalen Guy Verhofstadt één van de kandidaten is. "Voor de liberalen is het aantrekkelijk om met de steun van de Italianen de derde partij van het parlement te worden", aldus Noorlander.

"Voor politici is het belangrijk om rapporteur te worden. Dat geeft status, aanzien, media-aandacht en invloed. En bij een grote partij als ALDE heeft de Vijfsterrenbeweging meer kans op dergelijke baantjes en kunnen ze zich profileren", aldus Noorlander.

Pro-Europees

Volgens Grillo kan zijn partij de komende tijd binnen de liberale partij het verschil gaan maken. "Ook voor Italiaanse verhoudingen is de omschakeling van Grillo opvallend", zegt correspondent Rop Zoutberg.

"Het land maakt zich na de val van premier Renzi op voor nieuwe verkiezingen en Grillo hoopt dan de grootste partij te worden. Nu de Vijfsterrenbeweging zich wat meer pro-Europees toont en minder een ramkoers lijkt te varen kan dat zeker nieuwe kiezers trekken." Op dit moment kan de partij rekenen op zo'n dertig procent van de stemmen.

Vanavond vergadert het fractiebestuur van ALDE officieel over het verzoek. Van de Nederlandse Europarlementariërs zal zowel Sophie in 't Veld (D66) als Hans van Baalen (VVD) daarbij aanwezig zijn.