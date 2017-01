Hoop voor Cypriotische spookstad: onderhandelingen over hereniging

Verlaten stranden, lege hotels en overwoekerde huizen. De wijk Varosha in de Turks-Cypriotische stad Famagusta is sinds de bezetting van Turkije in 1974 verlaten en een onbewoond gebied.

Toch is er wellicht in de toekomst weer huisvesting en toerisme mogelijk in het ooit zo populaire stadsdeel. In Genève beginnen Griekse en Turkse vertegenwoordigers vandaag namelijk aan de laatste fase van besprekingen over een hereniging. Beide partijen willen Varosha in haar oude glorie herstellen.