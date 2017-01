Horeca baalt van hoge bemiddelingskosten boekingssites

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil dat er een onderzoek komt naar de machtspositie van grote boekingssites als Iens en Couverts. Volgens de belangenorganisatie rekenen de sites te hoge bemiddelingskosten en komt de omzet van horecazaken hierdoor onder druk te staan.

KHN heeft de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) al vaker opgeroepen om de boekingssites aan te pakken. De ACM vindt echter dat de consument voldoende mogelijkheden heeft om de sites te omzeilen; ze kunnen bijvoorbeeld ook bij de horecagelegenheden zelf boeken.

Volgens voorzitter Robèr Willemsen van KHN moeten horecazaken gemiddeld zo'n 15 tot 20 procent aan bemiddelingskosten betalen aan de boekingssites. Dat verschilt wel per zaak. Grote ketens kunnen vaak gunstiger voorwaarden bedingen.

Lastig een start te maken

KHN is teleurgesteld dat de Nederlandse mededingingsautoriteiten niet ingrijpen, terwijl dat in het buitenland wel gebeurt. "Het vermoeden is dat de ACM het lastig vindt er een start mee te maken, maar ik denk dat ze in het buitenland voorbeelden genoeg hebben. Als je kijkt in Duitsland, daar zijn de autoriteiten wel actief", zegt Willemsen.

De Nederlandse horeca draaide het afgelopen jaar een omzet van 18,2 miljard euro. Een jaar eerder was dat nog een miljard euro minder. Ondanks die groei heeft de horeca het lastig, zegt KHN. Niet alleen door de bemiddelingskosten voor boekingssites, maar ook door het toenemend aantal horecazaken.