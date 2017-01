Gasstoring in Ede duurt nog twee tot drie dagen

In Ede hebben de eerste huishoudens weer verwarming. Netbeheerder Liander heeft gisteravond 28 huizen weer aangesloten op het gasnet.

De gemeente verwacht dat het nog twee tot drie dagen duurt voordat er overal weer verwarming is. "En bij een enkeling duurt het misschien iets langer, als ze bijvoorbeeld op vakantie zijn geweest of als er meer vuil in de leiding blijkt te zitten dan gedacht", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Afgelopen zaterdag kwam er bij een gaslek water en modder in de gasleiding in Ede terecht. Daardoor kwamen zo'n 500 huizen zonder verwarming te zitten.

Opvang

De gemeente heeft een congrescentrum ingericht waar mensen konden overnachten. Tot nu toe zijn daar vijf kamers van gebruikt. Ook hebben tientallen mensen gedoucht in het congrescentrum. "De opvang is redelijk soepel verlopen", zegt de woordvoerder.

Monteurs van Liander gaan vanochtend weer verder met de reparatie van het gasnet.