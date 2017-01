Wekdienst 9 januari: dit gebeurde terwijl je sliep

We eten vaker buiten de deur

Nederlanders eten steeds vaker buiten de deur. Ongeveer een derde van de jongeren tussen de 18 en 36 jaar doet het minimaal een keer per week en de omzet in die branche groeide met 4,5 procent ruim twee keer zo hard als de totale groei van de consumptie. Jongeren denken niet meer in ouderwetse kanalen, stelt een expert. "Ze doen minder weekboodschappen op vrijdag of zaterdag en beslissen pas op het laatste moment wat ze eten, hoe ze willen eten en waar ze dat gaan doen."

Verder vandaag...

Een metrostaking dreigt tot grote chaos te gaan leiden in Londen. Omdat er opnieuw banen verdwijnen en loketten worden gesloten legt het personeel tot zeker tot het begin van de avond het werk neer.

Het gerechtshof in Arnhem beslist vandaag of er iemand vervolgd gaat worden voor het instorten van het dak van de Grolsch Veste. In het stadion van FC Twente kwamen in 2011 twee mensen om toen het een deel van het dak naar beneden kwam. De projectleider en de uitvoerder van de nieuwbouw vinden dat de zaak te lang duurt en willen dat de rechter het proces staakt.

De kans is groot dat je dit leest op een jarige: de iPhone bestaat 10 jaar. Op 9 januari 2007 kondigde Steve Jobs een nieuw soort mobiele telefoon aan, met aanraakscherm in plaats van toetsenbord. Een decennium later kunnen we het ons nauwelijks meer voorstellen hoe het is om zonder internet, eigen e-mails, muziek en sociale media op pad te zijn.

Fijne dag!