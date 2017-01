Haase boekt eerste zege 2017 dankzij 'ervaring en goede opslag'

Robin Haase heeft zijn eerste overwinning van 2017 geboekt. Hij bereikte bij het ATP-toernooi van Auckland de tweede ronde door de Nieuw-Zeelandse qualifier Finn Tearney met 6-4, 7-5 te verslaan. In beide sets stond hij 3-0 achter.

Haase is de nummer 58 van de wereld en de 26-jarige Tearney, die pas zijn tweede wedstrijd op het hoogste niveau speelde, staat 389 plaatsen lager. Het verschil in ervaring en de goede opslag van Haase maakten het verschil, denkt de Nederlander, die dertien aces sloeg en 79 procent van zijn eerste services in sloeg.

"Ik serveerde goed, dat leverde me veel gratis punten op", liet Haase weten. "En hij heeft nog niet veel ervaring met dit soort wedstrijden. Ook nog voor zijn thuispubliek. Je moet je aanpassen en ik denk dat ik dat beter deed."

Nu wacht Ferrer

De volgende tegenstander van Haase, die vorige week in Doha in de eerste ronde onderuit ging, is de als derde geplaatste Spanjaard David Ferrer. Het wordt de eerste ontmoeting tussen de twee.