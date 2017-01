We eten steeds vaker buitenshuis

Speciaalzaken

Een goed voorbeeld van een mengeling tussen restaurant en supermarkt - of eigenlijk een verzameling van speciaalzaken - is Beej Benders in Venlo. In het midden van het grote pand zit een restaurant en daaromheen bevinden zich de slager, bakker, groenteman en koffiebrander, die hun producten ter plekke klaarmaken en verkopen, maar ook leveren aan het restaurant.

Initiatiefnemer is Geert Benders: "Ik wil het ambacht weer onder de mensen brengen. Het ambacht is zo'n beetje uit ons straatbeeld verdwenen. Dat is toch zonde? Klanten willen ook graag zien hoe hun eten wordt bereid. Eten is meer dan maagvulling hè, dat moeten we niet vergeten. Het is ook een sociale bezigheid. Kijk maar om je heen, het brengt mensen bij elkaar."

Volgens hem is het ontzettend belangrijk dat die beleving terugkomt in de winkelstraten van steden, die toch al zo geteisterd worden door de leegstand.

'Grijze midden'

Het 'grijze midden' (op de automatische piloot eten en boodschappen doen) krijgt het moeilijk de komende jaren. Die markt gaat krimpen en raakt vooral terrein kwijt aan internet. Zo is de thuisbezorgmarkt het afgelopen jaar gegroeid met 18 procent en die groei zal dit jaar doorzetten. Ook al omdat thuisbezorgen vanuit de horeca met 11 procent is toegenomen door het bezorgen van pizza's, maaltijden, spareribs, stamppotten en Chinees.

Andere opvallende conclusies uit het onderzoek: ontbijten buiten de deur wordt populairder. Zo'n 14 procent van de mannen doet dat al minstens één keer per week. Van de jongeren zelfs 20 procent. Het avondeten buiten de deur is met 18 procent weer terug op het niveau van 2006. In 2009 at 13 procent van de consumenten 's avonds niet thuis.